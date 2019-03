傳特朗普促盡快達成中美貿易協議 望有利連任

【i-CABLE】

特朗普總統表示,與中國的貿易談判進展順利,但未必一定可以達成協議。不過彭博引述消息人士指,特朗普敦促美國貿易談判代表盡快與中國達成協議,推動股市上升,有利他明年爭取連任。

特朗普上星期推遲將二千億美元的中國輸美貨品關稅由10%上調至25%的計劃後,特朗普重申中美貿易談判進展非常順利,但未必一定可以達成協議。

但彭博引述消息人士指,特朗普其實很想達成協議,因為他留意到只要中美貿易談判有進展,股票市場便會造好,當有談判的負面消息傳出,股市就下跌,特別是特朗普看到當他推遲原定3月1日生效的對華商品加徵關稅後,美國和亞洲的股市都上升,因此他在星期一與貿易相關官員開會,表明希望最快今個月與中國國家主席習近平簽署貿易協議,相信可以推動股市再升,製造樂觀氣氛。

為他爭取在明年總統大選連任造勢,報道指出,特朗普與北韓領導人金正恩的美朝峰會未能達成協議後,中美達成貿易協議會是特朗普迫切需要取得的外交勝利。

報道形容特朗普對股市表現的關注,已影響他對政府經濟政策的評估,特朗普經常問白宮高層官員股市情況如何。

部份對華態度較溫和、支持與中國達成協議的白宮官員已捉緊總統對股市的關注向特朗普進諫,盡快與中國達成協議是很重要,因為中國買更多大豆等美國貨需要一段時間才實現,效果亦要一些時間才能傳導至整體經濟。

不過路透引述消息人士指,如果在經濟結構改革和監督執行制度上,中美未能達成共識,兩國的貿易談判仍會有可能破裂。

