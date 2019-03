【i-CABLE】

台灣軍方正式向美國提出採購新型戰機。

台灣的國防部表示,空軍三款主力戰機F-16、幻影與經國號已服役多年,考慮到未來作戰需求,自2003年起開始,規劃採購新型戰機,循正式管道向美方提出新式戰機採購需求,以增強空中戰鬥能力,應對當前敵人威脅。

當局無列明會購買的戰機類型,僅指凡是符合作戰需求的戰機都會是選項之一,目前正等待美國回覆,暫時未有價格公佈,美國在台協會不評論個別軍售案。

