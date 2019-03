【KTSF】

舊金山外Mission區週三早上發生入屋盜竊案,年老的女戶主在家碰上賊匪,幸過程中沒有受傷。

警方是於早上10時半左右接獲舉報,地點在Foote大街200號路段。

69歲女戶主當時在下層的房間,突然聽到樓上有腳步聲,她上樓查看時,看到一名男子正在偷取她的珠寶首飾。

女戶主嘗試阻截賊匪,但他叫她留在睡房,之後逃之夭夭。

賊匪在案中沒有用上武器,女戶主也沒有受傷。

疑犯被指年約20歲,警方尚未公布更詳細的資料,截至週四早上仍然在逃。

