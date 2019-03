聖荷西發生3屍命案 母親疑殺兩名兒子後自殺亡

【KTSF】

南灣聖荷西市一個公寓單位週三驚傳3屍命案,一名父親回家時在屋內發現3具屍體,警方證實死者是一名婦女和兩個兒童,事件懷疑跟謀殺後自殺有關,警方仍在調查案件。

事發在週三中午12時半左右,位於南聖荷西Dent Ave的一個公寓單位內。

根據鄰居表示,一對父母帶著兩個男童住在該處,其中父親回家時發現屋內有3具屍體,然後他尖叫跑出屋外,向鄰居求助。

鄰居說:”我於是問他怎麼回事,他最後告訴我,他的孩子死在床上,而他的太太在浴室上吊,所以當他告訴我之後,我趕快跑出來。”

警方仍在調查案件,只證實是一名婦女自殺,還有兩名兒童死亡,年齡分別是4歲和7歲,當局已把案件列為雙重謀殺並自殺的案件。

KPIX電視台報導稱,自殺的母親是菲律賓裔 ,鄰居透露,這家只有母親有工作,是在美甲沙龍做事,幾個月前失業,事件懷疑是母親在屋內將兩名分別是4歲和7歲的兒子殺害後自殺,不過仍待警方調查。

孩子的父親離家了幾天,週三中午回家才發現這起悲劇。

