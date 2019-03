【KTSF 歐志洲報導】

為了落實舊金山Vision Zero計劃,也就是在2024年之前,把道路上死亡人數減到零的目標,舊金山市長布里德宣布,要求警察加強交通執法。

舊金山在2014年採納Vision Zero的計劃,但每年還是有大約30人在馬路上喪命。

布里德表示,已經指示警察部門加強執法,來制止汽車超速、汽車沒有讓路給行人、沒有在停車告示牌前停車、汽車闖紅燈,和沒有在轉右時讓路這5項違反交通規則的行為,佔了警方發出罰單的一半。

市府也計劃在較高危險的路段加強夜間照明。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。