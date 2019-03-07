山景城市議會仍考慮允許大麻店進駐（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣山景城（Mountain View）市議會週二晚在聽取民眾意見後，現階段仍會考慮允許在該市開設大麻零售店，不過會作出嚴格監管，市議會也通過緊急法令，暫停現行的大麻規管條例。

支持和反對在Mountain View開大麻店的民眾昨晚踴躍發言，長達數小時，市議會最後決定仍會核發商業大麻許可，但同時通過6項動議，用以嚴格規管商業大麻，包括大麻零售店必須遠離學校及孩童託管中心至少1,000呎，市議會也規定市中心只能有一間大麻零售店，而兩間大麻零售店之間必須相隔半英里，發牌一年後要檢視大麻規管情況。

此外，市議會不會考慮讓店家在San Antonio社區經營商業大麻，市議會並發佈緊急法令執行新動議，暫停現行的大麻規管條例。

Mountain View市議會去年批准在市內開設兩間大麻店，以及兩個提供大麻送貨服務的商業牌照，而新通過的6項大麻規管動議，仍有待市議會在下次會議中作最後表決。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。