山景城市議會仍考慮允許大麻店進駐（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣山景城(Mountain View)市議會週二晚在聽取民眾意見後,現階段仍會考慮允許在該市開設大麻零售店,不過會作出嚴格監管,市議會也通過緊急法令,暫停現行的大麻規管條例。

支持和反對在Mountain View開大麻店的民眾昨晚踴躍發言,長達數小時,市議會最後決定仍會核發商業大麻許可,但同時通過6項動議,用以嚴格規管商業大麻,包括大麻零售店必須遠離學校及孩童託管中心至少1,000呎,市議會也規定市中心只能有一間大麻零售店,而兩間大麻零售店之間必須相隔半英里,發牌一年後要檢視大麻規管情況。

此外,市議會不會考慮讓店家在San Antonio社區經營商業大麻,市議會並發佈緊急法令執行新動議,暫停現行的大麻規管條例。

Mountain View市議會去年批准在市內開設兩間大麻店,以及兩個提供大麻送貨服務的商業牌照,而新通過的6項大麻規管動議,仍有待市議會在下次會議中作最後表決。

