特朗普前競選主席Paul Manafort被判入獄47個月

【KTSF 江良慧報導】

維珍尼亞州聯邦法庭週四判處特朗普的前競選工程主席Paul Manafort入獄47個月,這個刑期比檢察官所要求的短得多。

本案檢察官週四向法官指出,Manafort不負責任,又不感到後悔,檢察官要求判處他入獄19年半到24年。

而根據判刑指引,Manafort的罪行刑期介乎17年半至22年。

辯方律師在庭上求情,指出本案衍生自通俄案調查,但Manafort的罪狀未涉及串通俄國,而控方又向他施壓,要他提供可以入罪他人的情報。

辯方律師Kevin Downing說:”我認為今天大家所見的,與當初我們所說的無異,完全無證據顯示Manafort與任何俄國官員勾結,謝謝大家。”

Manafort在去年6月起被拘留,通俄案檢察官指控他隱瞞替外國政府工作賺取得來數以百萬計的收入,並透過誤導銀行,從而能夠過揮霍的生活。

法庭在去年判處他8項罪名成立,涉及逃稅、瞞報外國銀行戶口,及銀行欺詐等罪行。

他隨後就另外兩項陰謀反美罪,同控方達成一項協議,承諾同通俄案調查組合作,以換取量刑從輕。

但隨後協議破裂,法庭上個月裁定他向政府及大陪審團說謊,違反了協議,案情涉及他同俄國政治特工聯絡的事。

他下週還要在首都華盛頓法庭面對陰謀罪的判刑,最高刑罰是入獄10年。

在Manafort被起訴後,特朗普便疏遠他,但也認為案件不公平,引起各界忖測,特朗普是否會特赦他。

