舊金山初創公司成功利用動物細胞做出合成雞肉（視頻）

舊金山一間初創公司的科學家,在實驗室成功做出合成雞肉。

在舊金山Mission區的初創公司Just,利用動物的細胞,合成出食用肉類。

Just行政總裁兼創辦人Josh Tetrick說:”我們和農夫合作,我們從他們農場動物獲取細胞,因為農夫最清楚他們的動物,我們從羽毛的根部、一塊肉、活組織切片獲得這些細胞。”

科學家在機器人的幫助下,計算蛋白質的成分,並找到合適的營養物質培育細胞,讓細胞在機器中生長成可食用的肉。

該公司最新的研發成果就是這些合成雞肉塊,但還沒商業化。

Tetrick表示,他們目標是找出方法如何讓消費者食得起這些實驗室合成肉類,並且指出養殖場也對環境造成影響。

Tetrick說:”數以萬計的雞隻飼養在一個很小的地方,並用大豆和玉米餵養,這需要很多的地和水,還排放大量溫室氣體,同時也有使用抗生素。”

該公司剛剛向市場推出一款以植物作原材料的蛋漿,本地五號台的報導指,這些植物蛋漿的4個月銷量等於300萬隻雞蛋,該公司的科學家下一步將會和日本的高級和牛農場合作,提取和牛細胞以製作實驗室合成和牛肉。

雖然這些實驗室合成肉類還沒得到美國農業部和食品及藥物管理局(FDA)的批准,但兩個機構最近宣布,他們將會監管培殖肉類的生產,與此同時,該公司計劃在今年內將合成雞肉塊在亞洲市場推出。

