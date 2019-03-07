華為控告美國政府禁聯邦機構用華為產品違憲

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中國電訊設備商華為入稟控告美國政府，禁止聯邦機構使用華為產品是違憲行為，要求法院推翻條例，華為強調入稟與副董事長孟晚舟被捕無關，又批評美國一直指控華為威脅網絡安全，但找不到實質證據，更曾經為此攻擊華為伺服器。

華為在深圳的總部召開特別記者會，宣佈控告美國政府，華為是在公司美國總部所在的得州聯邦地區法院入稟，指美國國會去年通過國防授權法，其中第889條，在沒有任何行政或司法程序下，禁止所有美國政府機構從華為購買設備和服務，又禁止政府機構與華為客戶簽署合同，違背美國憲法和三權分立原則，濫用司法程序，要求法院裁定條文違憲，永久禁止實施。

華為強調這次入稟與副董事長孟晚舟被捕無關，華為又批評美國一直指控華為是威脅，但從沒提出實質證據。

不過美國不給予機會華為辯護，更繼續打壓華為，甚至阻止華為參與其他國家的5G網絡建設，質疑美國此舉是擔心其他國家使用先進的5G技術後，會超越美國。

華為重申公司從來沒有，也不會在電訊設備植入後門，如果美國政府願意撤銷這條法律，華為願意解決美國政府的安全擔憂，並一起解決真正的網絡問題。

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