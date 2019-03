華為控告美國政府禁聯邦機構用華為產品違憲

【i-CABLE】

中國電訊設備商華為入稟控告美國政府,禁止聯邦機構使用華為產品是違憲行為,要求法院推翻條例,華為強調入稟與副董事長孟晚舟被捕無關,又批評美國一直指控華為威脅網絡安全,但找不到實質證據,更曾經為此攻擊華為伺服器。

華為在深圳的總部召開特別記者會,宣佈控告美國政府,華為是在公司美國總部所在的得州聯邦地區法院入稟,指美國國會去年通過國防授權法,其中第889條,在沒有任何行政或司法程序下,禁止所有美國政府機構從華為購買設備和服務,又禁止政府機構與華為客戶簽署合同,違背美國憲法和三權分立原則,濫用司法程序,要求法院裁定條文違憲,永久禁止實施。

華為強調這次入稟與副董事長孟晚舟被捕無關,華為又批評美國一直指控華為是威脅,但從沒提出實質證據。

不過美國不給予機會華為辯護,更繼續打壓華為,甚至阻止華為參與其他國家的5G網絡建設,質疑美國此舉是擔心其他國家使用先進的5G技術後,會超越美國。

華為重申公司從來沒有,也不會在電訊設備植入後門,如果美國政府願意撤銷這條法律,華為願意解決美國政府的安全擔憂,並一起解決真正的網絡問題。

