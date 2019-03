國會議員炮轟收容大篷車無證移民地方如動物囚籠

【KTSF 張麗月報導】

國土安全部長Kirstjen Nielsen週三首次在國會民主黨重奪控制權的眾議院作證,議員砲轟海關及邊境保護局收容大篷車無證移民的地方,連動物棲息地都不如。

Nielsen在眾議院國土安全委員會作證時強調,邊境人員扣押大篷車無證移民,和尋求庇護的兒童的地方,並非是動物囚籠。

當這些無證移民辦理手續期間,這些收容設施是用來保護他們,以確保安全。

委員會主席、民主黨籍的Bennie Thompson就叫Nielsen不要誤導委員會。

Thompson說:”我看見柵欄好像囚籠,你也看到吧,你應該承認,如果是壞政策,改吧,但不要誤導委員會。”

期間也有火爆味,也是民主黨籍的委員Bonnie Coleman更質問部長,這些扣押收容中心與狗窩有何分別?

部長回答說,當然是大一點和有齊設施,可以站立和躺下來,Thompson就說同狗籠一樣。

聆訊完畢後,民主黨籍參議員Jeff Merkley拒絕接受部長提出收容中心與動物囚籠的分別。

去年有超過2,700名兒童被邊境人員扣押,與父母分離,雖然去年夏天,特朗普總統簽署行政命令,終止這項政策,但資料顯示,自去年6月以來,仍有約250名父母與子女分開。

