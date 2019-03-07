舊金山Geary大道改造計劃舉行動土儀式（視頻）

【歐志洲的報導】

舊金山最繁忙的道路之一，Geary大道的改造計劃，週三正式舉行動土儀式。

市府數據顯示，穿行Geary大道的38號巴士和38R號快線巴士，每天的載客量有54,000人次。

舊金山交通局針對Geary大道改造工程的第一階段，包括設立巴士專用道已經結束，工程目前進入第二階段，當局由於週三下雨，改在室內舉行動土儀式。

舊金山交通局表示，接下來的工程包括增加新的行人過道、設立一個讓巴士有優先行駛權的交通燈系統、增寬巴士站的空間，這也能讓巴士抵達巴士站時不必花時間轉進站內的灣道，而能夠停留在行駛車道上。

舊金山市長布里德（London Breed）說：”我們必須為改善下一代的公共交通而做出犧牲。”

舊金山交通局也透露，改造工程會同公用事業局配合，同時間更換從Masonic Avenue到Van Ness Avenue之間的輸水管和排水管。

工程中的一個項目，就是刻意減少從Scott街和Gough街的車道，來減低車輛的行駛速度，而在Steiner街的行人天橋也將拆除，當局估計工程將在2021年春天完工。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。