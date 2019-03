舊金山Geary大道改造計劃舉行動土儀式（視頻）

【歐志洲的報導】

舊金山最繁忙的道路之一,Geary大道的改造計劃,週三正式舉行動土儀式。

市府數據顯示,穿行Geary大道的38號巴士和38R號快線巴士,每天的載客量有54,000人次。

舊金山交通局針對Geary大道改造工程的第一階段,包括設立巴士專用道已經結束,工程目前進入第二階段,當局由於週三下雨,改在室內舉行動土儀式。

舊金山交通局表示,接下來的工程包括增加新的行人過道、設立一個讓巴士有優先行駛權的交通燈系統、增寬巴士站的空間,這也能讓巴士抵達巴士站時不必花時間轉進站內的灣道,而能夠停留在行駛車道上。

舊金山市長布里德(London Breed)說:”我們必須為改善下一代的公共交通而做出犧牲。”

舊金山交通局也透露,改造工程會同公用事業局配合,同時間更換從Masonic Avenue到Van Ness Avenue之間的輸水管和排水管。

工程中的一個項目,就是刻意減少從Scott街和Gough街的車道,來減低車輛的行駛速度,而在Steiner街的行人天橋也將拆除,當局估計工程將在2021年春天完工。

