Fremont市警方花6萬購二手Tesla改裝成警車（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣Fremont市警方的Tesla警車週三亮相,這是全國第一輛全面改裝成為警車的電動車。

2017年年底,Fremont警方用了約6萬元購買這輛二手的2014年Tesla Model S 85汽車,著手把它改裝成為警車。

這輛Tesla汽車經過全面改裝,包括防彈門、有全面的警察巡邏系統、有鎖疑犯的隔離空間、有用來放槍以及其他警察配件的裝置,是美國第一輛全面改裝成為警車的電車。

由於警車的裝置與一般汽車很不同,警方花了最少一萬元來改裝,在未來一年,會用這輛車作為試驗,再考慮是否繼續用Tesla更換其他警車。

警方發言人指,其實Fremont市和警方十分支持環保,未來一年需要蒐集數據,看車的性能和哩數是否符合理想,以及警方需用的配件是否適用在這類電動車。

警方表示,雖然這輛電動警車不便宜,可是長遠來說,可節省幾萬元汽油費,而最重要是環保。

警方說,一輛警車一更是11小時,而在這11小時之內,警車全時間啟動,不能熄匙,一輛用汽油的傳統警車,一年排放接近22萬磅二氧化碳,而電動警車是零排放。

警方也透露,目前專門生產警車的福特汽車,也在研發電動警車,未來會比較不同牌子的汽車。

目前全國不少警察局觀察Fremont警方這部電動警車的表現,作為未來更換警車車隊的參考。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。