Fremont市警方花6萬購二手Tesla改裝成警車（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣Fremont市警方的Tesla警車週三亮相，這是全國第一輛全面改裝成為警車的電動車。

2017年年底，Fremont警方用了約6萬元購買這輛二手的2014年Tesla Model S 85汽車，著手把它改裝成為警車。

這輛Tesla汽車經過全面改裝，包括防彈門、有全面的警察巡邏系統、有鎖疑犯的隔離空間、有用來放槍以及其他警察配件的裝置，是美國第一輛全面改裝成為警車的電車。

由於警車的裝置與一般汽車很不同，警方花了最少一萬元來改裝，在未來一年，會用這輛車作為試驗，再考慮是否繼續用Tesla更換其他警車。

警方發言人指，其實Fremont市和警方十分支持環保，未來一年需要蒐集數據，看車的性能和哩數是否符合理想，以及警方需用的配件是否適用在這類電動車。

警方表示，雖然這輛電動警車不便宜，可是長遠來說，可節省幾萬元汽油費，而最重要是環保。

警方說，一輛警車一更是11小時，而在這11小時之內，警車全時間啟動，不能熄匙，一輛用汽油的傳統警車，一年排放接近22萬磅二氧化碳，而電動警車是零排放。

警方也透露，目前專門生產警車的福特汽車，也在研發電動警車，未來會比較不同牌子的汽車。

目前全國不少警察局觀察Fremont警方這部電動警車的表現，作為未來更換警車車隊的參考。

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