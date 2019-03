法國總主教被裁定包庇性侵兒童神父罪名成立

【i-CABLE】

法國里昂教區樞機主教巴爾巴蘭包庇神職人員性侵犯兒童罪成,判處監禁6個月、暫緩執行,他稱接受法庭裁決,並宣佈會向教宗方濟各辭職,梵蒂岡暫時未有回應。

巴爾巴蘭未有到庭聽審,但在聞判後見記者,有性侵受害者歡迎裁決,認為是向教會發出強烈訊息,探討是否需要檢視教會觀念。

巴爾巴蘭被指未有舉報教區內一名有戀童癖的神父,涉嫌在1970至1980年代,多次性侵犯教區內的男童軍。

法官在判辭表示,有受害者自2014年起,曾多次向巴爾巴蘭反映有關事件,還指可能有其他受害者,巴爾巴蘭未曾對這些事情提出質疑。

而受害者亦曾表示,希望將事件公開,法官認為巴爾巴蘭有責任舉報事件,但即使受害者請求及堅持公開,他亦不作出主動,故判處他監禁6個月、暫緩執行。

68歲的巴爾巴蘭過去多次否認隱瞞有神父涉及性侵犯,聲稱是在2014年才得悉事件,事後亦已將神父撤職,如今卻成為法國天主教會內因兒童性侵犯醜聞被定罪的最高職級神職人員,其代表律師批評裁決不公,稱巴爾巴蘭將提出上訴。

