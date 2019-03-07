聯調局局長指中國對美國構成最危險反間威脅

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聯邦調查局（FBI）正副局長近日來先後針對中國發出安全警告，FBI局長Christophe Wray也提到，華為與孟晚舟案是刑事起訴，與貿易戰的政治考量無關。

FBI局長週二在舊金山網絡安全會議上，強調對於華為案，FBI會獨立追蹤事實，不受人喜惡影響，這個意味住：”當我們發現有人犯下聯邦罪行，沖著美國人民及美國生意，我們便追究他們，我才不管某個外國政府說什麼。”

FBI局長在1月時也曾指，中國目前對美國構成最危險最複雜的反間威脅，其深度、廣度及規模是他有生以來所想不到的，而美國遲遲未有意識到。

FBI與美國情報界都認為，中俄是對美國最大的威脅，當中，中國又是頑強的網絡特務威脅，對美國的核心軍事系統及關鍵的基建系統，有攻擊性的威脅。

FBI副局長週三重申這個觀點：”沒誇大，極重要的是，我們要明白，來自中國的威脅何其複雜，中國有20至50年戰略，而美國，眾所周知，現今時代很難提供3、5、7年的戰略，向前推進，3、5、7年還行的戰略，因為科技步伐快速，因為威脅的步伐快速，因著科技而繼續湧至，中國極有心為之，一有機會就會繼續盜取資訊。”

近日美國網絡安全情報公司iDefense發表報告指，中國黑客組織APT40入侵美國及全球，20幾間大學包括夏威夷大學及麻省理工學院在內的研究所，要盜取美國政府資助的海軍科技，包括代號海龍項目中的潛艇技術，潛艇派遣無人機技術、上浮技術及水下通訊技術等多項軍事科技。

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