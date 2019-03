聯調局局長指中國對美國構成最危險反間威脅

【KTSF】

聯邦調查局(FBI)正副局長近日來先後針對中國發出安全警告,FBI局長Christophe Wray也提到,華為與孟晚舟案是刑事起訴,與貿易戰的政治考量無關。

FBI局長週二在舊金山網絡安全會議上,強調對於華為案,FBI會獨立追蹤事實,不受人喜惡影響,這個意味住:”當我們發現有人犯下聯邦罪行,沖著美國人民及美國生意,我們便追究他們,我才不管某個外國政府說什麼。”

FBI局長在1月時也曾指,中國目前對美國構成最危險最複雜的反間威脅,其深度、廣度及規模是他有生以來所想不到的,而美國遲遲未有意識到。

FBI與美國情報界都認為,中俄是對美國最大的威脅,當中,中國又是頑強的網絡特務威脅,對美國的核心軍事系統及關鍵的基建系統,有攻擊性的威脅。

FBI副局長週三重申這個觀點:”沒誇大,極重要的是,我們要明白,來自中國的威脅何其複雜,中國有20至50年戰略,而美國,眾所周知,現今時代很難提供3、5、7年的戰略,向前推進,3、5、7年還行的戰略,因為科技步伐快速,因為威脅的步伐快速,因著科技而繼續湧至,中國極有心為之,一有機會就會繼續盜取資訊。”

近日美國網絡安全情報公司iDefense發表報告指,中國黑客組織APT40入侵美國及全球,20幾間大學包括夏威夷大學及麻省理工學院在內的研究所,要盜取美國政府資助的海軍科技,包括代號海龍項目中的潛艇技術,潛艇派遣無人機技術、上浮技術及水下通訊技術等多項軍事科技。

