特朗普前私人律師向特朗普組織索賠190萬元

【KTSF 張麗月報導】

特朗普的前私人律師Michael Cohen控告特朗普組織違背承諾，沒有支付律師費給他，因此他要求賠償190萬元。

Cohen週四入禀紐約州法庭，控告特朗普組織，控狀指，在調查特朗普的生意與俄羅斯的聯繫，以及Cohen替特朗普支付封口費給艷星來掩飾婚外情時，Cohen就開始與聯邦檢察官合作，特別在FBI搜查Cohen的住所和辦公室後兩個月，特朗普組織就停止支付律師費給Cohen。

控狀又說，特朗普組織起初曾經支付過170萬元律師費給Cohen。

Cohen知道自己遭當局調查後，他在2017年聘請律師為自己辯護，但特朗普組織停止付款後，律師也無再替Cohen辯護。

因封口費的事，Cohen被紐約南區檢察官起訴，他承認8項重罪，涉及瞞稅和違反選舉財務法。

在通俄案調查中，Cohen也承認向國會作假證，並無如實交代特朗普在莫斯科的地產項目，因而被判監3年，Cohen將於5月開始服刑。

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