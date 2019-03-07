科州狠父殺妻及兩幼女 向當局詳述殺人經過

【KTSF 江良慧報導】

科羅拉多州男人Chris Watts去年8月殺死懷孕的妻子，以及兩名分別只有3歲和4歲的女兒，他在去年底被判多次終身監禁後，在上月底再接受查問，詳細覆述他行兇當天的情形。

科羅拉多調查局週四公開Watts接受查問的5小時的錄音，期間他向調查員形容8月13日的情況，說當時在床上，告訴妻子Shanann不再愛對方，妻子威脅要把子女帶走，他之後勒死妻子。

Watts：”就好像時間靜止了一般，就像我看到我一生在眼前消失。”

今次是Watts首次公開承認殺死兩名年幼女兒，之前他只承認殺死妻子，但就聲稱是因為看見妻子虐待小女兒，Watts在錄音中表示，帶同兩名女兒，用貨車把妻子遺體移送到一個偏遠的油田。

抵達後，他先後殺死兩名女兒，再把女兒的遺體放入油缸。

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