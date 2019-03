科州狠父殺妻及兩幼女 向當局詳述殺人經過

【KTSF 江良慧報導】

科羅拉多州男人Chris Watts去年8月殺死懷孕的妻子,以及兩名分別只有3歲和4歲的女兒,他在去年底被判多次終身監禁後,在上月底再接受查問,詳細覆述他行兇當天的情形。

科羅拉多調查局週四公開Watts接受查問的5小時的錄音,期間他向調查員形容8月13日的情況,說當時在床上,告訴妻子Shanann不再愛對方,妻子威脅要把子女帶走,他之後勒死妻子。

Watts:”就好像時間靜止了一般,就像我看到我一生在眼前消失。”

今次是Watts首次公開承認殺死兩名年幼女兒,之前他只承認殺死妻子,但就聲稱是因為看見妻子虐待小女兒,Watts在錄音中表示,帶同兩名女兒,用貨車把妻子遺體移送到一個偏遠的油田。

抵達後,他先後殺死兩名女兒,再把女兒的遺體放入油缸。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。