舊金山華埠老字號金門餅食公司經營遇困難（視頻）

舊金山華埠近年空置的店鋪越來越多,著名的華埠老字號金門餅食公司亦指,在經營遇上各種的困難。

週三雖然是雨天,但位於華埠小巷有近60年歷史,以售賣籤語餅聞名的金門餅食公司,依然有不少人流。

不過東主陳展明表示,店鋪的利潤沒有大家想像中的風光,一箱籤語餅約有400個,要一個員工一小時不停手去製作而成,價錢只是22元。

陳展明說:”我們做生意是很微薄,個個以為我是百萬富翁,你來看我怎樣做,是一個個摺出來,有血有淚。”

陳展明透露,近年經營店鋪出現不少壓力,租金由3年前的1,400元,上升至現時5,750元,最低時薪上升至15元,更致命的是,政府推出的多項條例,令小商業難以生存,例如是向空置的店鋪徵稅,陳展明租用旁邊的鋪位擺貨,近來收到罰單。

陳展明說:”我旁邊鋪位都收到罰單,因為空置鋪位,我覺很不合理,我都租了20多年,他都竟然可以給我罰單,說我關了門,他們通過法例之後,然後沒有真正了解,法例通過後對商家有多大的衝擊。”

此外,店鋪的門口與行人路之間太斜,不便傷殘人士經過,這亦違反ADA條例,需要維修,陳展明指出,這些全部都是額外支出。

2016年,陳展明的公司被市府選為傳統老字號,可向市府申請補貼,不過陳展明表示,業主實際的收益比他的還要多。

陳展明說:”有,就是500元一個員工,還要全職,兼職不算數,我跟我媽是1,000元一年,但我都沒拿,因為拿了,很多限制,我不覺得要拿,我1,000元還可以負擔得起,我希望留給有需要的人。”

陳展明表示,他的店鋪只是一個華埠艱難經營的例子,他希望藉自己令更多人關心華埠的空置店鋪。

陳展明說:”這是華人社區,如果我們再不保護它,就會沒有了,其實我現在感到很多壓力,不是因為我今日的租金多少,而是我想下一年,人工的提升,可能又多一元,物價又會升。”

為了增加生意,除了研發不同口味的籤語餅外,當中的紙條可以自己寫,陳展明指,他們亦試過幫人求婚,在餅裡放戒指。

市府經濟及勞動力辦公室向本台表示,華埠近1,000間小商業當中,大約有一成的空置率,當中包括準備放上市場出租的單位,相比於全市其他社區,這是一個健康的比例。

華埠商務專員吳宜騁(Emma Wu)說:"其實不可以說完全是租金,不過租金是一個很大的因素,都有因為舊金山的旅客少了,導致華埠的顧客都減少了,生意都少了,他們將很多商業及產品都放上網去銷售,而不做現場的店面生意。”

局方亦指,華埠一直是市內重要的社區,會不斷想辦法協助商戶。

