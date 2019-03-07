舊金山華埠老字號金門餅食公司經營遇困難（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠近年空置的店鋪越來越多，著名的華埠老字號金門餅食公司亦指，在經營遇上各種的困難。

週三雖然是雨天，但位於華埠小巷有近60年歷史，以售賣籤語餅聞名的金門餅食公司，依然有不少人流。

不過東主陳展明表示，店鋪的利潤沒有大家想像中的風光，一箱籤語餅約有400個，要一個員工一小時不停手去製作而成，價錢只是22元。

陳展明說：”我們做生意是很微薄，個個以為我是百萬富翁，你來看我怎樣做，是一個個摺出來，有血有淚。”

陳展明透露，近年經營店鋪出現不少壓力，租金由3年前的1,400元，上升至現時5,750元，最低時薪上升至15元，更致命的是，政府推出的多項條例，令小商業難以生存，例如是向空置的店鋪徵稅，陳展明租用旁邊的鋪位擺貨，近來收到罰單。

陳展明說：”我旁邊鋪位都收到罰單，因為空置鋪位，我覺很不合理，我都租了20多年，他都竟然可以給我罰單，說我關了門，他們通過法例之後，然後沒有真正了解，法例通過後對商家有多大的衝擊。”

此外，店鋪的門口與行人路之間太斜，不便傷殘人士經過，這亦違反ADA條例，需要維修，陳展明指出，這些全部都是額外支出。

2016年，陳展明的公司被市府選為傳統老字號，可向市府申請補貼，不過陳展明表示，業主實際的收益比他的還要多。

陳展明說：”有，就是500元一個員工，還要全職，兼職不算數，我跟我媽是1,000元一年，但我都沒拿，因為拿了，很多限制，我不覺得要拿，我1,000元還可以負擔得起，我希望留給有需要的人。”

陳展明表示，他的店鋪只是一個華埠艱難經營的例子，他希望藉自己令更多人關心華埠的空置店鋪。

陳展明說：”這是華人社區，如果我們再不保護它，就會沒有了，其實我現在感到很多壓力，不是因為我今日的租金多少，而是我想下一年，人工的提升，可能又多一元，物價又會升。”

為了增加生意，除了研發不同口味的籤語餅外，當中的紙條可以自己寫，陳展明指，他們亦試過幫人求婚，在餅裡放戒指。

市府經濟及勞動力辦公室向本台表示，華埠近1,000間小商業當中，大約有一成的空置率，當中包括準備放上市場出租的單位，相比於全市其他社區，這是一個健康的比例。

華埠商務專員吳宜騁（Emma Wu）說：＂其實不可以說完全是租金，不過租金是一個很大的因素，都有因為舊金山的旅客少了，導致華埠的顧客都減少了，生意都少了，他們將很多商業及產品都放上網去銷售，而不做現場的店面生意。”

局方亦指，華埠一直是市內重要的社區，會不斷想辦法協助商戶。

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