加州政府員工累積極多年假 退休時獲發6位數字補償金

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在加州政府任職的一名運輸工程師，退休時因為累積了很多年假，獲州政府發放高達405,000元作補償，而他並非罕有的例子，去年有超過450名州政府員工，離職時獲發6位數字的年假補償金。

據舊金山紀事報報導，除了該名運輸工程師外，在南加州Riverside市一間監獄工作的外科醫生，退休時獲發456,002元年假補償金，為州政府去年發放的最高年假補償金。

這情況是源於州政府並沒有認真限制員工累積年假，結果愈來愈多州政府員工在退休時，獲得巨額的年假或其他假期的補償金。

隨著更多年老員工步入退休，這類支出將會對州政府的預算做成沉重負擔，如果經濟陷入衰退，州政府仍有義務支付這類補償金，結果有可能要削減福利項目，以平衡預算。

根據加州審計局長辦公室的統計數字，去年，州政府發放的年假補償金接近3億元，另外，有些員工會在臨近退休前開始放累積的假期，讓他們可以在不用上班下繼續受僱，從而累積更多年資，提高退休金的金額。

截至2017年，州政府員工累積的假期時數多達7,500萬個小時，如果以金額計算，估計高達35億元。

史丹福大學公立政策教授Joe Nation批評，造成這種現象與州政府監管不力有關。

州政府規定大多數員工可以累積的年假時數不可超過640小時，不過州政府並沒有強制執行這項規定，加上有更多員工接近退休年齡，結果自2012年以來，領取6位數字年假補償金的人數急升六成。

不過，有領取高額年假補償金的員工說，要他選擇，他其實寧願放假，在州長辦公室緊急事務處工作的前消防及救援主管Kim Zagaris去年退休，獲發$218,000元年假補償金，但支付稅款其實已不見了40%。

因此有員工選擇在退休前放累積的假期，在加州公務員退休系統工作的J.J. Jelincic，於2018年1月打算退休，他選擇放掉所有假期，而不領取補償金，結果所領取的比補償金更多。

首先，他在放年假時，與其他員工一樣獲得4%加薪，同時更可繼續累積年資，這令他得以提高退休金金額，而他在放年假時，仍可繼續累積年假，以及領取額外的假期報酬。

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