加州政府員工累積極多年假 退休時獲發6位數字補償金

在加州政府任職的一名運輸工程師,退休時因為累積了很多年假,獲州政府發放高達405,000元作補償,而他並非罕有的例子,去年有超過450名州政府員工,離職時獲發6位數字的年假補償金。

據舊金山紀事報報導,除了該名運輸工程師外,在南加州Riverside市一間監獄工作的外科醫生,退休時獲發456,002元年假補償金,為州政府去年發放的最高年假補償金。

這情況是源於州政府並沒有認真限制員工累積年假,結果愈來愈多州政府員工在退休時,獲得巨額的年假或其他假期的補償金。

隨著更多年老員工步入退休,這類支出將會對州政府的預算做成沉重負擔,如果經濟陷入衰退,州政府仍有義務支付這類補償金,結果有可能要削減福利項目,以平衡預算。

根據加州審計局長辦公室的統計數字,去年,州政府發放的年假補償金接近3億元,另外,有些員工會在臨近退休前開始放累積的假期,讓他們可以在不用上班下繼續受僱,從而累積更多年資,提高退休金的金額。

截至2017年,州政府員工累積的假期時數多達7,500萬個小時,如果以金額計算,估計高達35億元。

史丹福大學公立政策教授Joe Nation批評,造成這種現象與州政府監管不力有關。

州政府規定大多數員工可以累積的年假時數不可超過640小時,不過州政府並沒有強制執行這項規定,加上有更多員工接近退休年齡,結果自2012年以來,領取6位數字年假補償金的人數急升六成。

不過,有領取高額年假補償金的員工說,要他選擇,他其實寧願放假,在州長辦公室緊急事務處工作的前消防及救援主管Kim Zagaris去年退休,獲發$218,000元年假補償金,但支付稅款其實已不見了40%。

因此有員工選擇在退休前放累積的假期,在加州公務員退休系統工作的J.J. Jelincic,於2018年1月打算退休,他選擇放掉所有假期,而不領取補償金,結果所領取的比補償金更多。

首先,他在放年假時,與其他員工一樣獲得4%加薪,同時更可繼續累積年資,這令他得以提高退休金金額,而他在放年假時,仍可繼續累積年假,以及領取額外的假期報酬。

