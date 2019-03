【KTSF】

舊金山公共衛生局指,一名患有麻疹的Santa Cruz縣居民,上個月乘搭國際航班抵達舊金山國際機場,同機兩名乘客被傳染。

兩名被傳染的旅客,分別是一名舊金山居民和一名南灣Santa Clara縣居民。

當局指,同機其餘乘客沒有被傳染,公眾感染的風險也很低,因為事隔超過3週,而麻疹的潛伏期為21天。

麻疹是一種高傳染性的疾病,可透過空氣中的飛沫,或直接接觸病人的鼻咽分泌物而傳播。

初期症狀包括發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅,及口腔內出現白點,隨後全身皮膚會出現紅疹。

當局提醒,接種疫苗對國際旅客非常重要,6到11個月大嬰兒,建議在出國前提早接種疫苗。

