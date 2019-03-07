樂助會為骨肉瘤癌病童李羿廷籌款 7萬多善款送交病童姑媽（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

灣區本地慈善機構樂助會為患了罕見的骨肉瘤癌症的7歲男童李羿廷籌款，至今籌到超過72,000元，樂助會週三和本台將籌款支票轉送給羿廷，由羿廷在灣區的姑媽代收。

樂助會表示，多得各位的踴躍捐款，目前已為李羿廷籌得72,143.76元。

樂助會董事會主席陳志輝說：”該筆善款並非由一筆很大的金額組成，是分成很多很小筆善款組成，我覺得是很多普羅大眾市民有一顆善心，見到有需要的人就願意，不論多少，參與善舉。”

李羿廷和他媽媽目前身在德州留醫，他媽媽表示，羿廷目前病情有改善，不需要試新藥，預料兩星期後會再做一次化療。

羿廷媽媽說：”他身體內的癌細胞縮小了，左腳腫瘤之前做了電療，醫生說該腫瘤已經死亡，右腳依然有腫瘤，但有改善。”

代收支票的羿廷姑媽李麗嫺表示，這筆錢能幫到羿廷家人很大忙。

李麗嫺說：”他們來到美國時，想不到會用這麼多錢，所以將家裡物業出售，拿著第一桶金來美。”

李羿廷的父母另外又為各位有心的觀眾寫了一封回信，感激大家的支持，由羿廷的姑媽代讀。

李麗嫺說：”本人在此衷心感激多謝每位經媒體認識李羿廷的朋友們，你們每一句祝福，打氣的說話，以及金錢上無私的奉獻，心存感激，我亦代表李羿廷向各位致謝。”

不過籌款未結束，觀眾可以上網站http://sowfoundation.org捐款給羿廷。

如果用支票捐款，抬頭寫S.O.W.，註明給Aidan。

郵寄地址是22274 Main St., Hayward CA 94541

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。