Facebook行政總裁稱未來希望以用戶私隱為本

【KTSF 郭柟報導】

社交網站Facebook行政總裁Mark Zuckerberg評論網站未來發展去向,表示希望以用戶的私隱為本。

Zuckerberg表示,過去15年,Facebook和Instagram讓人和社區可以公開地互相交流接觸,但是近來見越來越多了人希望更有私隱,與少數朋友可以更親密和放心交流,類似一個網上的客廳,亦有很多人擔心,在網上分享過的訊息會變成永久紀錄,將來被人翻查出來構成受傷。

他因此希望將來建立更有私隱性的Facebook,著重私人交流、訊息加密、減少訊息保存時間、加強保安系統等。

目前Facebook公司旗下的Whatsapp已有加密訊息,但是Messenger就未有。

但是有人就批評,Zuckerberg無提到修改廣告商針對並收集Facebook用戶個人資料的問題。

另外有人就認為,Facebook此舉是為了結合旗下三項通訊服務,Messenger、Whatsapp,以及Instagram,令它們更難分拆成為獨立公司,以及令Facebook能更全面收集用戶資料。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。