華裔海軍學員滑雪意外腦死 父母申請保留精子望圓兒子心願（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

一名來自東灣Concord市的21歲華裔美國海軍學員Peter Zhu，因一次滑雪意外，導致腦部死亡，他的父母向法庭提出請願，希望抽取並保留Peter的精子，表示是為完成他的心願。

Peter是紐約州West Point西點美國海軍訓練學校的學員，他在2月23號因為一次滑雪意外，導致脊椎受重傷，最後因腦部缺氧死亡。

Peter的父母希望抽取Peter的精子將其保存，向紐約州Westchester縣最高法院提出請願書，內容提到Peter生前心願是成為父親，想生5個孩子，另外身為華裔家庭，又希望能傳宗接代。

另外由於Peter是已登記的器官捐贈者，所以抽取精子的手術，必須在移除器官之前做。

法庭要在3月1日下午之前做決定是否保留Peter的精子，法官在當天指示院方從Peter的遺體抽取Peter的精子並冷藏，等待3月21號案件的聆訊，決定下一步驟。

Zhu父母的代表律師形容，案件是”苦樂參半”，不過由於案件仍在審理當中，暫時不能公開更多資料。

本台曾嘗試聯絡Peter的家人，不過暫時未有回覆。

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