華裔海軍學員滑雪意外腦死 父母申請保留精子望圓兒子心願（視頻）

一名來自東灣Concord市的21歲華裔美國海軍學員Peter Zhu,因一次滑雪意外,導致腦部死亡,他的父母向法庭提出請願,希望抽取並保留Peter的精子,表示是為完成他的心願。

Peter是紐約州West Point西點美國海軍訓練學校的學員,他在2月23號因為一次滑雪意外,導致脊椎受重傷,最後因腦部缺氧死亡。

Peter的父母希望抽取Peter的精子將其保存,向紐約州Westchester縣最高法院提出請願書,內容提到Peter生前心願是成為父親,想生5個孩子,另外身為華裔家庭,又希望能傳宗接代。

另外由於Peter是已登記的器官捐贈者,所以抽取精子的手術,必須在移除器官之前做。

法庭要在3月1日下午之前做決定是否保留Peter的精子,法官在當天指示院方從Peter的遺體抽取Peter的精子並冷藏,等待3月21號案件的聆訊,決定下一步驟。

Zhu父母的代表律師形容,案件是”苦樂參半”,不過由於案件仍在審理當中,暫時不能公開更多資料。

本台曾嘗試聯絡Peter的家人,不過暫時未有回覆。

