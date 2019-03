倫敦機場及火車站收爆炸包裹 暫未有人被捕

【i-CABLE】

英國倫敦希思羅機場辦公室、城市機場和滑鐵盧車站,分別發現炸彈郵包,其中希思羅機場的炸彈郵包一度燃燒,無人受傷。其中兩個包裹貼有愛爾蘭郵票,從都柏林寄出,反恐部門接手調查,暫時未有人被捕。

最先收到炸彈郵包的希思羅機場,航空交通沒受影響。辦公室職員週二早上近10時拆開一個郵包時,觸動包裹內的爆炸裝置,包裹其中一邊燒焦,無人受傷,當局疏散機場辦公大樓。

一個多小時後,倫敦最大火車站滑鐵盧火車站的郵政室亦接獲炸彈郵包,職員發現郵包後隨即報警。

車站其中一個出口關閉,鑑證人員到場調查,有警員在月台戒備及巡邏,列車服務如常。

與寄往希思羅機場的郵包一樣,土製炸彈裝置用A4大小郵袋載著,貼有心型圖案的愛爾蘭郵票。

兩個手寫的回郵地址均是都柏林寄去火車站的炸彈郵包,寄件人寫上一間愛爾蘭旅遊巴公司,愛爾蘭警方介入調查。

城市機場亦在接近中午收到炸彈郵包,郵包是寄往距離客運大樓3分鐘路程的行政大樓,職員沒有拆開郵包。

英國警方表示,郵包內藏小型土製炸彈裝置,相信只要拆開郵件袋,便可以引起小火,已安全處理寄去火車站和城市機場的郵包。

警方相信3宗案件有關連,將恐襲風險級別定在嚴重,呼籲全國各地車站及機場提高警覺。

