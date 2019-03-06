倫敦機場及火車站收爆炸包裹 暫未有人被捕

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英國倫敦希思羅機場辦公室、城市機場和滑鐵盧車站，分別發現炸彈郵包，其中希思羅機場的炸彈郵包一度燃燒，無人受傷。其中兩個包裹貼有愛爾蘭郵票，從都柏林寄出，反恐部門接手調查，暫時未有人被捕。

最先收到炸彈郵包的希思羅機場，航空交通沒受影響。辦公室職員週二早上近10時拆開一個郵包時，觸動包裹內的爆炸裝置，包裹其中一邊燒焦，無人受傷，當局疏散機場辦公大樓。

一個多小時後，倫敦最大火車站滑鐵盧火車站的郵政室亦接獲炸彈郵包，職員發現郵包後隨即報警。

車站其中一個出口關閉，鑑證人員到場調查，有警員在月台戒備及巡邏，列車服務如常。

與寄往希思羅機場的郵包一樣，土製炸彈裝置用A4大小郵袋載著，貼有心型圖案的愛爾蘭郵票。

兩個手寫的回郵地址均是都柏林寄去火車站的炸彈郵包，寄件人寫上一間愛爾蘭旅遊巴公司，愛爾蘭警方介入調查。

城市機場亦在接近中午收到炸彈郵包，郵包是寄往距離客運大樓3分鐘路程的行政大樓，職員沒有拆開郵包。

英國警方表示，郵包內藏小型土製炸彈裝置，相信只要拆開郵件袋，便可以引起小火，已安全處理寄去火車站和城市機場的郵包。

警方相信3宗案件有關連，將恐襲風險級別定在嚴重，呼籲全國各地車站及機場提高警覺。

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