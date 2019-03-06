舊金山市參議會通過對空置商舖業主繳費（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

為了舒緩空置店面帶給社區的問題，舊金山市參議會週二一讀通過立法，加強監管空置店面，規定商舖業主必須登記，並繳付空置費。

在現有的法例下，業主的店面要是空置，可以在270天內向市府登記，並繳付空置物業費，但是很多業主寧願物業空置，也沒有登記。

而要被樓宇檢查局警告的話，有大約9個月的寬限期，證明有嘗試將物業出租。

代表列治文區的市參事李麗嫦透露，舊金山有上千個空置物業，但去年全年，只有40個物業的業主登記。

李麗嫦說：”為了減少舊金山空置店面的問題，我提出的法例將提高業主登記的準確和有效率，加強監督將確保空置物業，能夠迅速的被監督，確保這些地方不會因為空置或被遺棄，而變成社區中的不安全和惱人的元素。”

在新法例下，店面一旦空置，業主必須在30天內登記，並繳付711元的登記費，要是在30天內找到新租戶，將能退回一半的登記費，而沒有在限期內登記的業主，一旦被樓宇檢查局發現，除了原本要繳的711元登記費，還必須繳付登記費四倍的罰款，也就是2,844元。

新法例草案週二獲得市參議會所有市參事的支持，一致通過，等待二讀通過和市長簽署，法例便生效。

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