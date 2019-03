舊金山市參議會通過對空置商舖業主繳費（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

為了舒緩空置店面帶給社區的問題,舊金山市參議會週二一讀通過立法,加強監管空置店面,規定商舖業主必須登記,並繳付空置費。

在現有的法例下,業主的店面要是空置,可以在270天內向市府登記,並繳付空置物業費,但是很多業主寧願物業空置,也沒有登記。

而要被樓宇檢查局警告的話,有大約9個月的寬限期,證明有嘗試將物業出租。

代表列治文區的市參事李麗嫦透露,舊金山有上千個空置物業,但去年全年,只有40個物業的業主登記。

李麗嫦說:”為了減少舊金山空置店面的問題,我提出的法例將提高業主登記的準確和有效率,加強監督將確保空置物業,能夠迅速的被監督,確保這些地方不會因為空置或被遺棄,而變成社區中的不安全和惱人的元素。”

在新法例下,店面一旦空置,業主必須在30天內登記,並繳付711元的登記費,要是在30天內找到新租戶,將能退回一半的登記費,而沒有在限期內登記的業主,一旦被樓宇檢查局發現,除了原本要繳的711元登記費,還必須繳付登記費四倍的罰款,也就是2,844元。

新法例草案週二獲得市參議會所有市參事的支持,一致通過,等待二讀通過和市長簽署,法例便生效。

