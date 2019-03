【KTSF】

據本地KTVU電視台報導,聖荷西警方證實週三在該市一幢住屋,發現兩名幼童和一名成年女子死亡。

警方於中午12時27分接獲一宗自殺案舉報,案發住屋在Dent大街5300號路段。

警員到場後,在屋中發現3名死者,警方仍在調查案件細節。

另外,據KPIX電視台引述警方消息人士稱,女死者是兩名幼童的母親,她估計是殺害兩名幼童後,再上吊自殺。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。