灣區連日降雨 Richmond-San Rafael大橋維修工程無限期推遲

由於天氣持續不隱定,灣區數星期來一直降雨,加州交通局(Caltrans)宣布無限期推遲連接東灣和北灣的Richmond-San Rafael大橋的維修工程。

上個月7號,Richmond–San Rafael大橋有混凝土剝落,跌到下層,加州交通局在事發的翌日,在大橋路面一些接駁位置臨時替換金屬板後,打算展開長期的維修工程,替換整個大橋的伸縮縫。

但天氣持續不隱定,過去一個月灣區不斷下雨,導致工程一再延遲。

局方發言人表示,國家氣象局顯示,灣區在未來8至10日甚至更長的時間,仍然有機會下雨,只好無限期推遲維修工程,有待天氣轉為比較乾燥才會施工。

交通局每兩年會為大橋檢查一次,上一次檢查是去年8月,目前未知為何伸縮縫會出現問題。

