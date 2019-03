【KTSF】

中半島Pacifica市一間民宅週日發現兩具屍體,初步懷疑是謀殺及自殺案,警方公布兩名死者身分。

警方證實兩名死者分別是39歲的Ana Marie Alba,以及31歲的Johnny Tu,二人都是Pacifica居民。

警方在3月3日接報指,在Banyan Way 1100號路段一間民宅發現兩具屍體,經初步調查後,警方相信事件是一宗謀殺及自殺案。

不過案件仍在調查中,警方表示暫不公開兩名死者之間的關係,哪個是受害人,有否涉及兇器,以及案件是否家庭暴力等資料。

