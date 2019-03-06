衛星圖顯示北韓修復東倉里衛星發射場

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美朝峰會無成果，北韓的火箭發射場傳出有異動。美國智庫最新衛星圖片顯示，北韓西海發射場有修復跡象，包括重建火箭發射台。美國國家安全顧問博爾頓警告，若果北韓不放棄核武，美國會考慮將制裁升級。

上周在越南舉行的美朝峰會在未有協議下結束，就在峰會完結兩天後的衛星圖片見到，北韓的西海衛星發射場有重建跡象。

發射台去年原本拆卸了軌道運送設施，但現在已重新安裝，並加建了牆及屋頂，旁邊有兩部大型起重機，過去數月堆放在發射台上的物料亦已經移走。至於引擎測試台，亦正在修復引擎支撐結構，附近放滿建築材料，相信用於存放燃料的倉庫，興建新的屋頂。

發布衛星圖片的美國智庫指，這些施工活動與試射導彈的準備工作相同，但強調目前無證據顯示有導彈被移動到發射台。

有分析指北韓此舉顯示，正失去與美國談判的信心。

博爾頓表示，美國目前不會考慮放寬對北韓的制裁，又警告假若北韓不放棄核武，不但不會獲得解除制裁，美國更會考慮將制裁升級。

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