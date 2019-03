衛星圖顯示北韓修復東倉里衛星發射場

【i-CABLE】

美朝峰會無成果,北韓的火箭發射場傳出有異動。美國智庫最新衛星圖片顯示,北韓西海發射場有修復跡象,包括重建火箭發射台。美國國家安全顧問博爾頓警告,若果北韓不放棄核武,美國會考慮將制裁升級。

上周在越南舉行的美朝峰會在未有協議下結束,就在峰會完結兩天後的衛星圖片見到,北韓的西海衛星發射場有重建跡象。

發射台去年原本拆卸了軌道運送設施,但現在已重新安裝,並加建了牆及屋頂,旁邊有兩部大型起重機,過去數月堆放在發射台上的物料亦已經移走。至於引擎測試台,亦正在修復引擎支撐結構,附近放滿建築材料,相信用於存放燃料的倉庫,興建新的屋頂。

發布衛星圖片的美國智庫指,這些施工活動與試射導彈的準備工作相同,但強調目前無證據顯示有導彈被移動到發射台。

有分析指北韓此舉顯示,正失去與美國談判的信心。

博爾頓表示,美國目前不會考慮放寬對北韓的制裁,又警告假若北韓不放棄核武,不但不會獲得解除制裁,美國更會考慮將制裁升級。

