Mountain View市議會就大麻規管舉行公聽會（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Mountain View市議會週二晚就大麻規管議題舉行公聽會,出席公聽會發言的人很多,所以直到9點多,市議會還在聽取民眾的意見。

會議上除了有支持全面禁止商業大麻的民眾發言,包括家長、學童、教師,也有很多是支持在該市開大麻店的市民,有申請開設大麻店的業主,也有提供健康服務的人士。

而贊成開大麻店的人認為,Mountain View選民去年已有八成投票表決支持徵收大麻稅,用這筆錢維護社區治安。

Mountain View市議會去年投票通過,允許核發兩間大麻零售店執照,以及兩個提供運送大麻服務的商業執照。

截至2019年2月1日,第一批向市府遞交營業申請的有10個,而市府經過這次公聽會後,是否會決定重新投票,還是仍會保留去年的投票決定,待有結果後,本台會再為大家報導。

