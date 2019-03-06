Mountain View市議會就大麻規管舉行公聽會（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Mountain View市議會週二晚就大麻規管議題舉行公聽會，出席公聽會發言的人很多，所以直到9點多，市議會還在聽取民眾的意見。

會議上除了有支持全面禁止商業大麻的民眾發言，包括家長、學童、教師，也有很多是支持在該市開大麻店的市民，有申請開設大麻店的業主，也有提供健康服務的人士。

而贊成開大麻店的人認為，Mountain View選民去年已有八成投票表決支持徵收大麻稅，用這筆錢維護社區治安。

Mountain View市議會去年投票通過，允許核發兩間大麻零售店執照，以及兩個提供運送大麻服務的商業執照。

截至2019年2月1日，第一批向市府遞交營業申請的有10個，而市府經過這次公聽會後，是否會決定重新投票，還是仍會保留去年的投票決定，待有結果後，本台會再為大家報導。

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