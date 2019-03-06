Milpitas華人購物中心汽車爆竊案上升（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

南灣Milpitas警方表示，最近幾個購物中心的汽車爆竊案上升，其中包括華人經常光顧的Milpitas Square。

根據警方報告，從年初到現在，已經接獲145起汽車爆竊案的報案，光是1月就有88宗，數字比去年任何一個月都高。

發生最多的幾個購物中心包括Great Mall、Ulfert’s Center，還有大華99及眾多華人經營餐館所在的Milpitas Square。

記者訪問在這裡上班的員工，他們不願上鏡頭接受訪問，但表示有聽說這個廣場汽車爆竊嚴重，也看到保全車巡邏次數增加。

廣場商店員工說：”你就會發現保全巡邏比較勤勞，之前還好，後來好像發生幾起之後，你就會發現保全比較常在做巡邏。”

另一名廣場商店員工說：”他們就是打破玻璃，（記者：你有看過嗎？）我沒有看過，但有看過玻璃被打破，然後報警。”

廣場顧客說：”不光是這個廣場，好像各停車場盜竊很嚴重，蠻多的，（所以你自己會警惕），對我一般至少來講，會放在後面的車廂。”

另一名顧客說：”我的包都不會放在車裡面。”

根據警方表示，歹徒最愛的目標就是看車內是否有裝有電子產品的袋子，然後把窗戶砸碎，把東西偷走。

警方說歹徒做案時間，大部分都是在傍晚下班時間，很多人去廣場購物吃飯，警方建議貴重物品千萬不要放在車上，如果一定要留在車上，最好在抵達目的地前，就先放在後車箱，如果發生汽車爆竊，警方建議如果事主不趕時間的話，最好現場報警，等待警方來處理。

Milpitas市警官John Torrez說：”這樣我們便可跟你談，了解發生了何事，比如你何時抵達，你看到什麼，我們也可以查看證據，看四周有否攝像機，有否證人或車上有否指紋。”

Milpitas警方說，汽車報竊案在灣區各城市都發生，不是針對某個族群或是地區。

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