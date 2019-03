Milpitas華人購物中心汽車爆竊案上升（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

南灣Milpitas警方表示,最近幾個購物中心的汽車爆竊案上升,其中包括華人經常光顧的Milpitas Square。

根據警方報告,從年初到現在,已經接獲145起汽車爆竊案的報案,光是1月就有88宗,數字比去年任何一個月都高。

發生最多的幾個購物中心包括Great Mall、Ulfert’s Center,還有大華99及眾多華人經營餐館所在的Milpitas Square。

記者訪問在這裡上班的員工,他們不願上鏡頭接受訪問,但表示有聽說這個廣場汽車爆竊嚴重,也看到保全車巡邏次數增加。

廣場商店員工說:”你就會發現保全巡邏比較勤勞,之前還好,後來好像發生幾起之後,你就會發現保全比較常在做巡邏。”

另一名廣場商店員工說:”他們就是打破玻璃,(記者:你有看過嗎?)我沒有看過,但有看過玻璃被打破,然後報警。”

廣場顧客說:”不光是這個廣場,好像各停車場盜竊很嚴重,蠻多的,(所以你自己會警惕),對我一般至少來講,會放在後面的車廂。”

另一名顧客說:”我的包都不會放在車裡面。”

根據警方表示,歹徒最愛的目標就是看車內是否有裝有電子產品的袋子,然後把窗戶砸碎,把東西偷走。

警方說歹徒做案時間,大部分都是在傍晚下班時間,很多人去廣場購物吃飯,警方建議貴重物品千萬不要放在車上,如果一定要留在車上,最好在抵達目的地前,就先放在後車箱,如果發生汽車爆竊,警方建議如果事主不趕時間的話,最好現場報警,等待警方來處理。

Milpitas市警官John Torrez說:”這樣我們便可跟你談,了解發生了何事,比如你何時抵達,你看到什麼,我們也可以查看證據,看四周有否攝像機,有否證人或車上有否指紋。”

Milpitas警方說,汽車報竊案在灣區各城市都發生,不是針對某個族群或是地區。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。