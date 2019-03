【KTSF】

華為副董事長孟晚舟週三在加拿大卑詩省最高法院短暫出庭,法官將案押後到5月8日。

孟晚舟週三早上身穿紫色上衣、黑色褲、深紫色帽到庭,大批記者一早在法庭外守候。

原本預期法官會在週三定下引渡聆訊的開庭日期,但孟晚舟一名代表律師表示,聆訊展開前,可能要先處理幾項申請,法官因此將案押後到5月8日,到時候再訂出引渡聆訊開審和處理有關申請的日期。

孟晚舟的律師向法官表示,他們懷疑孟晚舟被控有政治動機,因為美國總統特朗普曾公開評論案件。

特朗普在去年12月孟晚舟被捕後不久表示,若能夠有助他與北京達成貿易協議,他會介入案件。

