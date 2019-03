聯邦女參議員透露參軍時曾被高級軍官強姦

【KTSF 江良慧報導】

第一個在戰鬥中駕駛戰機的女機師、阿利桑那州聯邦參議員Martha McSally,週三在參議院一個聽證會上,透露自己在空軍服役時,曾被高級軍官強姦。

共和黨籍的McSally是服役26年的退伍軍人,軍事委員會週三的聽證會有關軍方怎樣預防性侵犯和一旦發生性侵犯後,怎樣改善對事件的回應。

McSally說:”和你們一樣,我也是個軍部性侵犯幸存者,但和眾多勇敢的幸存者不同,我沒有舉報被性侵,和眾多男女一樣,我不信任當時的制度。”

現年52歲的McSally,去年獲任命填補麥堅逝世後的空缺,她是國會內極少數曾參軍的女性議員。

她週三並沒有公開性侵她的軍官身分,而在今年1月,另一名女性參議員、艾奧瓦州的Joni Ernst也透露,自己在艾奧瓦州立大學讀書時,曾經被一名學生強姦。

美軍內部性侵的報告,在2017年上升接近一成,震驚國防部內外的裸照分享醜聞,也是在同一年發生。

McSally表示,她不滿軍方以往調查和處理性侵個案的手法,驅使她更加要爭取改革,她同時認為,軍方高層官員也一定要參與解決問題。

McSally說:”我也厭惡軍方系統,和很多指揮官未有履行責任,也因此我們必須要容許,必須要求指揮官留在解决方案的核心,並履行作為指揮官所承擔的道德和法律責任。”

參議院多數黨領袖麥康尼表示,願意與McSally和Ernst合作,立法應對這問題。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。