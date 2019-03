搵屋住專題：Livermore全新長者公寓（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

東灣Livermore市有一個全新長者公寓大樓落成,有71個單位,提供給62歲或以上的長者申請。

這棟全新的長者公寓Chestnut Square,靠近Livermore市中心,附近有眾多餐廳和商店,距離Livermore Outlet購物中心僅10分鐘車。

這71單位中有兩個Studio開放式公寓,面積有430平方英呎,其餘的都是550平方英呎的一房公寓,租金按長者年收入而定介乎610元至1,308元不等。

大樓內有社區活動室、工藝室和電腦室供長者使用,並在健身室提供團體健身課,其中5個公寓會預留給曾經是無家可歸者的耆英和大樓服務員工,30個單位優先給持有Section 8第八段房屋補助券的長者。

申請長者年收入最高為地區收入中位數六成,1人家庭為48,840元,2人家庭是55,800元。

目前民眾可以在發展商Mid-Pen的網站下載申請表,也可以去到臨時租務辦公室或Livermore市府索取。

從3月11日起,長者可以將申請親身交到租務辦公室或市府,也可以郵寄,申請截止日期是3月22日下午5點。

在抽籤時,在Livermore居住或工作的民眾會獲得優先。

公寓詳細的申請詳情,請點擊以下網頁:

下載申請表:https://midpenproperty.midpen-housing.org/servlet/servlet.FileDownload?retURL=%2Fapex%2Fpropertydetail%3Fid%3Da0n46000009aNDpAAM&file=00P46000002ytyOEAQ

Mid-Pen網頁:https://midpenproperty.midpen-housing.org/propertydetail?id=a0n46000009aNDpAAM

查詢詳情:https://midpenproperty.midpen-housing.org/servlet/servlet.FileDownload?retURL=%2Fapex%2Fpropertydetail%3Fid%3Da0n46000009aNDpAAM&file=00P46000003PnCBEA0

