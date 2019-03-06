人大代表引述韓正要求全力支持港府 對港獨零容忍

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在北京，主管港澳事務的中國國務院副總理韓正會見港區人大代表，韓正表明對港獨零容忍，又希望人大代表支持特區政府施政不只是”一般支持”，是要”全力支持”。

韓正出席港區人大代表全體會議，議程是審議政府工作報告，重頭戲是閉門期間，韓正約半小時的發言。

他希望港區人大代表做到四點”帶頭”，包括帶頭樹立憲法及基本法權威，在這一點上他主動提到港獨，第二點是帶頭支持特區政府及特首施政。

其餘兩點是帶頭團結愛國愛港力量，及帶頭參加各種與內地交流的活動。與會人士指韓正很強調青年工作，表示要增強青年愛國心，又以自己與女兒相處為例，說態度上要當他們是朋友般溝通，政策上亦會幫香港青年到大灣區發展。

今次是韓正主管港澳事務後，第一次會見全體港區人大代表，亦是他三日內第二次見香港政界人士，星期一他見了政協。

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