人大代表引述韓正要求全力支持港府 對港獨零容忍

在北京,主管港澳事務的中國國務院副總理韓正會見港區人大代表,韓正表明對港獨零容忍,又希望人大代表支持特區政府施政不只是”一般支持”,是要”全力支持”。

韓正出席港區人大代表全體會議,議程是審議政府工作報告,重頭戲是閉門期間,韓正約半小時的發言。

他希望港區人大代表做到四點”帶頭”,包括帶頭樹立憲法及基本法權威,在這一點上他主動提到港獨,第二點是帶頭支持特區政府及特首施政。

其餘兩點是帶頭團結愛國愛港力量,及帶頭參加各種與內地交流的活動。與會人士指韓正很強調青年工作,表示要增強青年愛國心,又以自己與女兒相處為例,說態度上要當他們是朋友般溝通,政策上亦會幫香港青年到大灣區發展。

今次是韓正主管港澳事務後,第一次會見全體港區人大代表,亦是他三日內第二次見香港政界人士,星期一他見了政協。

