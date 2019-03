Google男性員工薪酬低於女性員工（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

矽谷網路搜尋公司Google最近檢視內部薪資結構竟然有驚人發現,從事相同工作的男性員工,薪酬居然低於女性員工。

Google曾被指歧視女性員工,工作機會低於男性,而且從事相同工作,女性的薪資也比男性低。

面對這些壓力,Google近幾年都會進行內部薪資研究,而這次的研究是比較同類工種員工的薪資差距,研究範圍包括同樣的職位在市場上的薪酬是多少,員工的工作地點及工作表現等,如果發現有巨大差異,Google會為工資過低的員工加薪。

而這次的研究結果,Google將支付970萬元,為10,677名員工調漲工資,不過Google並沒有透露,有多少男性的工資低於女性。

根據該公司2018年的多元化報告,Google有69%的員工是男性,包括母公司Alphabet在內,共有98,771名員工。

