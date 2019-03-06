Google男性員工薪酬低於女性員工（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

矽谷網路搜尋公司Google最近檢視內部薪資結構竟然有驚人發現，從事相同工作的男性員工，薪酬居然低於女性員工。

Google曾被指歧視女性員工，工作機會低於男性，而且從事相同工作，女性的薪資也比男性低。

面對這些壓力，Google近幾年都會進行內部薪資研究，而這次的研究是比較同類工種員工的薪資差距，研究範圍包括同樣的職位在市場上的薪酬是多少，員工的工作地點及工作表現等，如果發現有巨大差異，Google會為工資過低的員工加薪。

而這次的研究結果，Google將支付970萬元，為10,677名員工調漲工資，不過Google並沒有透露，有多少男性的工資低於女性。

根據該公司2018年的多元化報告，Google有69%的員工是男性，包括母公司Alphabet在內，共有98,771名員工。

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