FDA批准新抗抑鬱藥 含氯胺酮類成分惹關注

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美國食品及藥物管理局（FDA）相隔30年，再批准新的抗抑鬱藥物。新藥的主要成分，與俗稱”K仔”的氯胺酮相近，引起不少關注，當局強調只有在其他抗抑鬱藥物都幫不到病人的時候，醫生才可以處方新藥。

新一代的抗抑鬱藥物，形式屬於鼻噴劑，由強生公司研發，是美國FDA相隔30年後，再次批准新的抗抑鬱藥物。新藥的主要成分是艾氯胺酮，和俗稱”K仔”的氯胺酮是同類，但為何”K仔”會和抗抑鬱拉上關係？

其實氯胺酮作為麻醉藥物，多年來一直有用在抗抑鬱治療。例如這段短片就是由美國國立衛生研究院製作，向大眾解釋氯胺酮抗抑鬱的原理，在於氯胺酮能夠堵塞大腦中影響情緒的NMDA受體。

當抑鬱症患者病情非常嚴重，以致一般抗抑鬱藥都沒效果，甚至出現自殺傾向，醫生可以為病人靜脈注射氯胺酮作為”急救”手段，短時間內紓緩病人情緒。

但靜脈注射始終不算方便，而且這種氯胺酮的另類用法，保險公司一般不受理，病人只能自費，所以有醫藥界人士想到正式開發相關的抗抑鬱藥，於是強生選擇艾氯胺酮，它抗抑鬱的藥理和氯胺酮一樣，不過藥效更強，更快見效。

用藥方式由靜脈注射變成鼻噴劑，對病人當然更方便，但仍然需要醫生處方。

FDA在批准新藥時亦強調，只有當抑鬱病人對至少兩種抗抑鬱藥都沒反應，醫生才可以處方新藥，而且必須配搭一般抗抑鬱藥使用，病人服藥後必須接受兩小時監測，才可以離開診所。

新藥的常見副作用，包括頭痛及血壓上升， FDA 的專家亦提醒其他潛在的長遠風險，例如會否出現依賴、腦部受損等，需要持續注意。

但有醫生指出，新藥用在治療抑鬱的劑量，只是典型濫藥劑量的幾分之一，長遠風險相對偏低。

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