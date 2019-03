FDA批准新抗抑鬱藥 含氯胺酮類成分惹關注

【i-CABLE】

美國食品及藥物管理局(FDA)相隔30年,再批准新的抗抑鬱藥物。新藥的主要成分,與俗稱”K仔”的氯胺酮相近,引起不少關注,當局強調只有在其他抗抑鬱藥物都幫不到病人的時候,醫生才可以處方新藥。

新一代的抗抑鬱藥物,形式屬於鼻噴劑,由強生公司研發,是美國FDA相隔30年後,再次批准新的抗抑鬱藥物。新藥的主要成分是艾氯胺酮,和俗稱”K仔”的氯胺酮是同類,但為何”K仔”會和抗抑鬱拉上關係?

其實氯胺酮作為麻醉藥物,多年來一直有用在抗抑鬱治療。例如這段短片就是由美國國立衛生研究院製作,向大眾解釋氯胺酮抗抑鬱的原理,在於氯胺酮能夠堵塞大腦中影響情緒的NMDA受體。

當抑鬱症患者病情非常嚴重,以致一般抗抑鬱藥都沒效果,甚至出現自殺傾向,醫生可以為病人靜脈注射氯胺酮作為”急救”手段,短時間內紓緩病人情緒。

但靜脈注射始終不算方便,而且這種氯胺酮的另類用法,保險公司一般不受理,病人只能自費,所以有醫藥界人士想到正式開發相關的抗抑鬱藥,於是強生選擇艾氯胺酮,它抗抑鬱的藥理和氯胺酮一樣,不過藥效更強,更快見效。

用藥方式由靜脈注射變成鼻噴劑,對病人當然更方便,但仍然需要醫生處方。

FDA在批准新藥時亦強調,只有當抑鬱病人對至少兩種抗抑鬱藥都沒反應,醫生才可以處方新藥,而且必須配搭一般抗抑鬱藥使用,病人服藥後必須接受兩小時監測,才可以離開診所。

新藥的常見副作用,包括頭痛及血壓上升, FDA 的專家亦提醒其他潛在的長遠風險,例如會否出現依賴、腦部受損等,需要持續注意。

但有醫生指出,新藥用在治療抑鬱的劑量,只是典型濫藥劑量的幾分之一,長遠風險相對偏低。

