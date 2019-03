奧克蘭學校收中國名畫作捐款 豈料全是仿製品（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭(屋崙)一間學校收到4幅中國名畫作為捐款,據稱總值280萬元,怎料經鑑定後發現全是假貨,校方除了空歡喜一場,更陷入財政危機。

奧克蘭Pacific男童合唱團學院,過去20幾年一直靠籌款活動,維持營運開支,收到來自一名舊生的捐贈。

一名紐約市的藝術收藏家為了幫助學校,捐了4幅中國名畫,其中一幅是20世紀中國畫家李可染的水墨畫,據稱單是該幅畫就值200萬元。

校方對此最初表示非常興奮,有望可以藉拍賣畫作賺取一筆可觀的營運費用,校方在一年前收到畫作,但基於稅務條例,不能即時售賣,校方先向銀行借了40萬元,增聘教師等職員。

直至在上個月,正當校方打算拍賣該幾幅畫時,多名鑑定專家竟然說,4幅畫都是仿製品。

消息令到校方相當震驚,聲稱他們完全猜不到是假貨,更慘的是校方償還借貸更困難,甚至可能無法維持年底營運。

Pacific男童合唱團學院有24名學生,專收從4年級至8年級生,課餘綀習歌唱,參與演出,學校即將踏入20週年,學費每年2.4萬元。

校方不肯透露該位捐贈者的名字,但是聲稱他並不知情。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。