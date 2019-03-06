奧克蘭學校收中國名畫作捐款 豈料全是仿製品（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭（屋崙）一間學校收到4幅中國名畫作為捐款，據稱總值280萬元，怎料經鑑定後發現全是假貨，校方除了空歡喜一場，更陷入財政危機。

奧克蘭Pacific男童合唱團學院，過去20幾年一直靠籌款活動，維持營運開支，收到來自一名舊生的捐贈。

一名紐約市的藝術收藏家為了幫助學校，捐了4幅中國名畫，其中一幅是20世紀中國畫家李可染的水墨畫，據稱單是該幅畫就值200萬元。

校方對此最初表示非常興奮，有望可以藉拍賣畫作賺取一筆可觀的營運費用，校方在一年前收到畫作，但基於稅務條例，不能即時售賣，校方先向銀行借了40萬元，增聘教師等職員。

直至在上個月，正當校方打算拍賣該幾幅畫時，多名鑑定專家竟然說，4幅畫都是仿製品。

消息令到校方相當震驚，聲稱他們完全猜不到是假貨，更慘的是校方償還借貸更困難，甚至可能無法維持年底營運。

Pacific男童合唱團學院有24名學生，專收從4年級至8年級生，課餘綀習歌唱，參與演出，學校即將踏入20週年，學費每年2.4萬元。

校方不肯透露該位捐贈者的名字，但是聲稱他並不知情。

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