Claire’s旗下3款化妝品驗出石棉 當局呼籲消費者勿使用

【KTSF】

聯邦食物及藥物管理局(FDA)在售買青少年飾物店Claire’s旗下的3款化妝品內,驗出有可致癌物質石棉,呼籲公眾不要使用。

3款驗出有石棉的化妝品包括Claire’s眼影(Claire’s Eye Shadows)、粉狀粉底(Claire’s Compact Powder),以及輪廓調色板(Claire’s Contour Palette)。

Claire’s發聲明回應指,消費者的安全最為重要,已將這3款化妝品從全國的門市下架,但同時不認同FDA的測試結果,表示會繼續和FDA合作再進行測試,證明Claire’s產品的安全性。

FDA呼籲已購買以上3款化妝品的消費者,應立即停止使用,目前未有接獲任何因使用化妝品後感到不適的個案。

石棉是一種天然的礦物質,吸入石棉可致癌。

