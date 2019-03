Cisco男主管涉利用職務之便 詐騙逾950萬元

【KTSF 林佩樺報導】

一名員工利用在南灣科技公司Cisco工作的職務之便,詐騙超過930萬元,上週五在舊金山國際機場被警方逮捕。

50歲的Prithviraj R. Bhikha被控電訊詐欺罪,最高可能被處20年監禁以及25萬罰款。

Bhikha曾為Cisco員工,在2017年以前,他在聖荷西Cisco總部的全球供應鏈單位擔任主管,他涉嫌利用職位之便,替一項計畫爭取支持,而在這項計畫下,Cisco會提供金錢回饋給販售Cisco生產零組件的第三方公司。

Bhikha於是成立數家海外公司,並且利用職務之便,掌管和批准自家公司的案件。

其中一家公司收到來自Cisco的650萬元,另一家收到280萬元,這些公司向Bhikha夫婦的美國帳戶轉匯850萬元。

在員工揭發他後,他向Cisco遞交假文件,證明清白,目前他繳交300萬後獲保釋候審。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。