與華埠商戶會議不歡而散 舊金山警方再開記者會補鑊（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠商戶上星期與警方的會議不歡而散後，警方週二晚召開後續記者會，宣布再將華埠劃分為多個小區，專責由特定巡警負責，讓商戶直接向該名巡警滙報華埠的大小事。

上星期的會議不歡而散後，警方對週二晚的記者會極為重視，退休警察局副局長譚敬文3名現職指揮官及多位華裔社區領袖等都有出席。

活動的主角，中央警局分局長易文耀（Robert Yick）表示，為了加強與商戶之間聯繫，他即將推出名為”Adopt a block Walk a block”的計劃，將華埠劃分為多個小區分派一名巡警負責，而商戶就推舉出區代表，與該名巡警互通消息。

易文耀表示：”如果你是華埠巡警，對，你是負責整個華埠，但你要集中特別別區域，並一對一與商戶溝通。”

易文耀表示，這個新的小區巡邏計劃，將於3月9日起推行，暫時未知道華埠會劃分成多少個區域，詳情警方會稍後討論。

他亦承諾會聆聽商戶的聲音，與他們一起合作。

上星期的會議，易文耀打斷商戶的發言，令場面尷尬，其他商戶亦無機會表達意見，週二警隊的高層就力挺易文耀，認為他是有能力，亦是稱職的分局長，相信當日是一場誤會。

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