與華埠商戶會議不歡而散 舊金山警方再開記者會補鑊（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠商戶上星期與警方的會議不歡而散後,警方週二晚召開後續記者會,宣布再將華埠劃分為多個小區,專責由特定巡警負責,讓商戶直接向該名巡警滙報華埠的大小事。

上星期的會議不歡而散後,警方對週二晚的記者會極為重視,退休警察局副局長譚敬文3名現職指揮官及多位華裔社區領袖等都有出席。

活動的主角,中央警局分局長易文耀(Robert Yick)表示,為了加強與商戶之間聯繫,他即將推出名為”Adopt a block Walk a block”的計劃,將華埠劃分為多個小區分派一名巡警負責,而商戶就推舉出區代表,與該名巡警互通消息。

易文耀表示:”如果你是華埠巡警,對,你是負責整個華埠,但你要集中特別別區域,並一對一與商戶溝通。”

易文耀表示,這個新的小區巡邏計劃,將於3月9日起推行,暫時未知道華埠會劃分成多少個區域,詳情警方會稍後討論。

他亦承諾會聆聽商戶的聲音,與他們一起合作。

上星期的會議,易文耀打斷商戶的發言,令場面尷尬,其他商戶亦無機會表達意見,週二警隊的高層就力挺易文耀,認為他是有能力,亦是稱職的分局長,相信當日是一場誤會。

