加州司法部長不起訴槍殺沙加緬度非裔男子兩警員

【KTSF 江良慧報導】

沙加緬度兩名警察去年開槍擊斃一個沒有武器的22歲非洲裔男人Stephon Clark,繼沙加緬度地檢官在週末宣布不會起訴兩名警察後,加州司法部長週二也宣布不會就事件起訴兩名警察。

加州司法部長Xavier Becerra說:”根據我們依據法律、審查案情和證據後,我在此宣布我們的調查結果是,不會對涉及槍擊警察的提出刑事控罪。”

Becerra週二在記者會上表示,兩名警察當時正在調查一宗毀壞案,在追捕Clark期間,Clark違抗警令,沒有停下,他跑進他祖父母家的後園後,原本Clark可以從後園的另一邊逃走,但他反而逐漸接近兩名警察,由距離30呎移近至雙方距離16呎,警察誤會Clark當時有槍,所以開槍把他打死。

沙加緬度地檢官也在週末時宣布,兩名警察開槍並沒有違法,所以不會提告。

Becerra和沙加緬度地檢官都說有證據顯示,兩名警察有理由相信當時生命受威脅,雖然事後發現他身上只有一部手機,Clark的家人曾指出,他們委托專人做的驗屍結果,認為警員是從後面向Clark開槍,與官方的結果有出入。

Becerra表示,為此他聘請San Diego的法醫官進行獨立審查,結論是支持官方的驗屍報告,認為Clark應該是行近警員時中槍。

Clark被殺引發沙加緬度和全國其他地區都有民眾抗議示威,沙加緬度地檢官週末宣布不起訴兩名警察,也再次引發群眾在週日和週一晚集會示威,期間有示威者和警方互相推撞,警方拘捕了至少80名示威者。

不過,在Becerra週二宣布不起訴兩名警察後,聯邦調查局隨即表示,會聯同聯邦司法部調查事件,看看警察槍殺Clark是否有侵犯他的聯邦民權。

