加州司法部長不起訴槍殺沙加緬度非裔男子兩警員

【KTSF 江良慧報導】

沙加緬度兩名警察去年開槍擊斃一個沒有武器的22歲非洲裔男人Stephon Clark，繼沙加緬度地檢官在週末宣布不會起訴兩名警察後，加州司法部長週二也宣布不會就事件起訴兩名警察。

加州司法部長Xavier Becerra說：”根據我們依據法律、審查案情和證據後，我在此宣布我們的調查結果是，不會對涉及槍擊警察的提出刑事控罪。”

Becerra週二在記者會上表示，兩名警察當時正在調查一宗毀壞案，在追捕Clark期間，Clark違抗警令，沒有停下，他跑進他祖父母家的後園後，原本Clark可以從後園的另一邊逃走，但他反而逐漸接近兩名警察，由距離30呎移近至雙方距離16呎，警察誤會Clark當時有槍，所以開槍把他打死。

沙加緬度地檢官也在週末時宣布，兩名警察開槍並沒有違法，所以不會提告。

Becerra和沙加緬度地檢官都說有證據顯示，兩名警察有理由相信當時生命受威脅，雖然事後發現他身上只有一部手機，Clark的家人曾指出，他們委托專人做的驗屍結果，認為警員是從後面向Clark開槍，與官方的結果有出入。

Becerra表示，為此他聘請San Diego的法醫官進行獨立審查，結論是支持官方的驗屍報告，認為Clark應該是行近警員時中槍。

Clark被殺引發沙加緬度和全國其他地區都有民眾抗議示威，沙加緬度地檢官週末宣布不起訴兩名警察，也再次引發群眾在週日和週一晚集會示威，期間有示威者和警方互相推撞，警方拘捕了至少80名示威者。

不過，在Becerra週二宣布不起訴兩名警察後，聯邦調查局隨即表示，會聯同聯邦司法部調查事件，看看警察槍殺Clark是否有侵犯他的聯邦民權。

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