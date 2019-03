美國邊境執法系統超負荷 非法入境者創新高

【KTSF】

紐約時報報導指出,美墨邊境執法系統超過負荷,已經到了極限,官方最新數據顯示,非法跨越邊境的無證移民家庭人數再度創新高,也是5個月內4度創新高。

紐約時報報導指出,邊境執法機構警告,非法跨越美墨西南邊境偷渡到美國的無證家庭人數,已經是在5個月以來第4度創新高,政府相關的拘留機構已經爆滿,執法人員工作也超出負荷。

海關及邊境保護局向媒體發布最新官方數據,今年2月有超過76,000人非法跨越邊境進入美國,是去年2月人數的一倍,而且也創下12年來偷渡人數最多的2月份。

海關及邊境保護局局長Kevin McAleenan警告,邊境執法系統已經超過負荷,並且持續處於極限。

紐約時報指出,由於美國收緊移民政策,有愈來愈多來自中美洲的難民家庭轉而從較為偏僻的區域,例如阿利桑那州、新墨西哥州或德州的邊境巡邏站入境,然後向執法當局自首,希望申請庇護。

官員指出,這些偷渡來美的人當中,超過九成來自危地馬拉,他們大多搭乘巴士,4到7天就可以到達西南邊境,近期就有至少70個超過百人以上的大型團體,透過這種方式到美國。

不過這些偏僻的邊境巡邏站,通常只會有數人或十多人當班,根本無法處理這麼龐大的人數。

除了拘留和收容設施人滿為患,新規定還要求這些設施要提供適當醫療照顧,包括對收容中心的所有兒童做健康檢查,也因此加重人力需求和工作負荷。

