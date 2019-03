【KTSF 劉瑩報導】

南加州有雪糕店推出大白兔糖口味限量雪糕,引起民眾大排長龍。

位於南加州的雪糕店Wanderlust Creamery,在2月初農曆新年推出大白兔糖口味雪糕,勾起不少亞裔的童年回憶,多間分店因此大排長龍。

有分店開賣不久就售罄,部分分店更貼出告示,一人限買一個。

該口味原定只在上個月售賣,但因為銷情暢旺,決定延長到3月份。

商家還“貼心”指出,已幫顧客去除”煩人”的米紙,不過多數網友並不”買賬”,表示米紙才是他們的最愛。

