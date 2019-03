【i-CABLE】

兩架美軍B-52H轟炸機據報分別飛入東海和南海。

有專門追蹤軍機的網站發放路線圖,指美國空軍一架B-52H轟炸機從關島安德森空軍基地飛往東海和日本海,現正執行任務;另一架同款轟炸機也從同一基地飛到菲律賓附近的南海海域,現正折返關島,位於沖繩基地的加油機為兩架轟炸機提供支援。

另外有商用衛星公司拍攝到4架解放軍轟-6K戰機上週五停放在廣東興寧機場,衛星公司指,是數年來首次,該處與台灣相距450公里。

在台灣,國防部表示,軍方對周邊海空情況一直保持警覺,呼籲民眾放心,轟-6K戰機過去曾經多次圍繞台灣進行飛行演練。

