【KTSF 張麗月報導】

電動車生產商Tesla總裁透露,將於3月14日推出SUV型號的Model Y,這款Model Y的體積將比Model 3大10%,售價也比Model 3貴10%。

Tesla上海的超級工廠,主要是生產Model 3和Model Y,每年產量預計有25萬架。

Tesla上星期已宣佈全球的賣車現已改為在網上銷售,以及計劃關閉美國大部份陳列室,意味著將會有裁員。

但有消息透露,如果關閉店舖,Tesla有可能面對商場和業主的高昂”終止費”。

