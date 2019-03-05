關注大學生無家可歸組織要求聖荷西州大採取行動（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

講到無家可歸者，也許大家不會聯想到大學生，其實在加州，不少大學生居無定所，南灣聖荷西州立大學一個關注學生無家可歸的組織，要求校方採取行動，我們訪問到一名曾經無家可歸的大學生。

聖荷西州立大學應屆畢業生Saline Chandlery說：”很大的掙扎，你不能專注，因為不知道有沒有下一餐，不知道在哪裡睡覺和洗澡，你不想拿著大包小包在校園到處走，很大的負擔，我收到許多停車罰單，因為沒有地方停車，我晚上害怕 ，因為我獨自一人。”

關注學生無家可歸的聯盟，收集到超過1,000個學生簽名，要求聖荷西州立大學校長答應三項要求，包括在7街停車場設置最少10個停車位，給無家可歸的學生，在學生宿舍設立最少12個床位，讓露宿的學生可以逗留60天，另外又要求校方提供2,500元緊急援助金，幫助學生交租。

學生代表週二將與校長和副校長會面，這個學生組織估計，聖荷西州大有4,000多名學生在過去一年試過無家可歸。

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