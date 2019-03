【KTSF 崔凱橋報導】​

為了應付舊金山無家可歸者的臨時住宿短缺問題,舊金山市長布里德批准一項在海旁新增一個無家可歸者安全服務中心計劃(SAFE Navigation Center),並供應200個床位。

計劃興建的無家可歸者安全服務中心,選址在30至32號碼頭對面的Seawall停車場,佔地2.3英畝。

有別於以往的服務中心,新的中心將會提供密集式的健康及住房服務,全日24小時供應住宿,並允許無家可歸者攜伴或寵物進出。

這項計劃主要目標,是為了應付在海旁社區無家可歸者人口不斷增長的問題。

停車場目前由舊金山港務處(Port of San Francisco)管轄,3月12日該會就計劃展開討論及社區諮詢,並在4月投票。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。