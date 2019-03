聖荷西國際機場致命車禍 華裔員工傷重不治

【KTSF】

一名62歲的華裔航空公司員工,在南灣聖荷西國際機場的停車場被一輛貨車撞倒,傷重不治。

車禍發生在2月25日下午約1點10分,根據聖荷西警方的消息,當時航空公司員工Mary Lo-Wong正在停車場的一樓,推著一輛行李推車,途中被一輛剛剛開過了停車場入口的福特F-150貨車撞倒並受重傷。

Lo-Wong立即被送往醫院救治,但延至上週四宣告不治。

事發後,貨車司機有留在現場配合警方調查,警方表示,司機是一名29歲的男子,機場發言人透露該名男子是一名機場的員工,警方相信事故和酒精或藥物無關。

而死者的不少同事在社交媒體上發文悼念,指她是同事們的天使和母親。

該宗事故也是聖荷西今年以來第8宗致命車禍。

