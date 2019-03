蓬佩奧指中美談判取得正面成果 料貿易戰數週內結束

【i-CABLE】

中美官員對貿易談判取態樂觀,美國國務卿蓬佩奧相信貿易戰可於數週內結束,中國商務部長鍾山則形容雙方同意延長磋商期間不提高關稅,是取得階段性成果,能否達成協議,需要雙方相向而行、共同努力。

貿易戰下,美國農民是受關稅影響的一群,蓬佩奧罕有到艾奧瓦州安撫農民,指與中國磋商是希望令美國可以更公平和對等地出售貨品,令生產商受惠,強調中國要開放市場。

他接受傳媒訪問,相信貿易戰可於數週內結束,表明談判已取得很多正面成果,接近達成協議。

在北京,鍾山表示,與美國的貿易談判,磋商過程非常艱難及辛苦,但在一些領域有了突破。

銀行保險監督管理委員會主席郭樹清就指,中美在貿易談判中,就技術轉移、保護知識產權等取得突破,在金融領域的開放方面,雙方完全達成一致,又強調中國沒有操縱匯率,相信美國可以完全消除這方面的誤解。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。