蓬佩奧指中美談判取得正面成果 料貿易戰數週內結束

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中美官員對貿易談判取態樂觀，美國國務卿蓬佩奧相信貿易戰可於數週內結束，中國商務部長鍾山則形容雙方同意延長磋商期間不提高關稅，是取得階段性成果，能否達成協議，需要雙方相向而行、共同努力。

貿易戰下，美國農民是受關稅影響的一群，蓬佩奧罕有到艾奧瓦州安撫農民，指與中國磋商是希望令美國可以更公平和對等地出售貨品，令生產商受惠，強調中國要開放市場。

他接受傳媒訪問，相信貿易戰可於數週內結束，表明談判已取得很多正面成果，接近達成協議。

在北京，鍾山表示，與美國的貿易談判，磋商過程非常艱難及辛苦，但在一些領域有了突破。

銀行保險監督管理委員會主席郭樹清就指，中美在貿易談判中，就技術轉移、保護知識產權等取得突破，在金融領域的開放方面，雙方完全達成一致，又強調中國沒有操縱匯率，相信美國可以完全消除這方面的誤解。

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