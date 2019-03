奧克蘭校區面臨另一難題 校區預算將削2,200萬

【KTSF 陳嘉琪報導】

東灣奧克蘭(屋崙)聯合校區的教師,投票接受校區與工會達成的勞資合約,結束長達7天的罷工,不過,奧克蘭校區面臨另一個難題,教育委員會週一通過在2019至2020的學年削減近2,200萬的校區預算。

奧克蘭聯合校區教育委員會以4比3通過,將於下一個學年削減2,200萬校區預算,校區總監表示,這次的削減是必須的,如果不作出任何行動,校區將於2020至2021的學年錄得5,600萬的赤字,這個決定亦令很多教師及學生不滿。

此外,週一開會的場地逼滿示威的學生和家長,雖然校區與教師工會達成勞資合約協議,但示威者認為這份協議沒有完全顧及學生的利益,家長也批評校區理財不善。

家長Thomas Merritt說:”從屋崙校區向州府提交的財務報告可見,只有55%撥款投入學校,而行政開支巨大。”

校區與教師工會達成協議,教師4年內加薪11%,一次過獲得3%花紅,校區也同意逐步減少課堂的學生人數,約七成教師週日晚投票,六成四的人投票贊成,即時發放花紅,接近六成教師對加薪幅度,以及協議之中其他條款投贊成票。

教師週一重返學校,學生恢復正常上課。

監管校區財政的教委會也表明,通過新的勞資合約要付出代價,包括考慮合併學校以及裁員。

奧克蘭聯合學區發言人John Sasaki說:”校區面臨結構性的財政赤字,可能需要裁減高層的人,而儘管裁減所有人,也難以彌補結構性的財赤,因此可能會發生許多事情。”

