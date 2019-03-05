奧克蘭校區面臨另一難題 校區預算將削2,200萬

【KTSF 陳嘉琪報導】

東灣奧克蘭（屋崙）聯合校區的教師，投票接受校區與工會達成的勞資合約，結束長達7天的罷工，不過，奧克蘭校區面臨另一個難題，教育委員會週一通過在2019至2020的學年削減近2,200萬的校區預算。

奧克蘭聯合校區教育委員會以4比3通過，將於下一個學年削減2,200萬校區預算，校區總監表示，這次的削減是必須的，如果不作出任何行動，校區將於2020至2021的學年錄得5,600萬的赤字，這個決定亦令很多教師及學生不滿。

此外，週一開會的場地逼滿示威的學生和家長，雖然校區與教師工會達成勞資合約協議，但示威者認為這份協議沒有完全顧及學生的利益，家長也批評校區理財不善。

家長Thomas Merritt說：”從屋崙校區向州府提交的財務報告可見，只有55%撥款投入學校，而行政開支巨大。”

校區與教師工會達成協議，教師4年內加薪11%，一次過獲得3%花紅，校區也同意逐步減少課堂的學生人數，約七成教師週日晚投票，六成四的人投票贊成，即時發放花紅，接近六成教師對加薪幅度，以及協議之中其他條款投贊成票。

教師週一重返學校，學生恢復正常上課。

監管校區財政的教委會也表明，通過新的勞資合約要付出代價，包括考慮合併學校以及裁員。

奧克蘭聯合學區發言人John Sasaki說：”校區面臨結構性的財政赤字，可能需要裁減高層的人，而儘管裁減所有人，也難以彌補結構性的財赤，因此可能會發生許多事情。”

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